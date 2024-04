Si sono concluse poco dopo le 16 di oggi le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, dopo l’incidente di questa mattina sul Raccordo Autostradale 13 nel comune di Duino Aurisina. Intorno alle 7 e 30 un autoarticolato è finito contro il guard rail di centro carreggiata occupando tutta la corsia di sorpasso e il carico caduto dal semirimorchio occupava il resto della carreggiata. Impegnati i Vigili del fuoco di Trieste, con la squadra del distaccamento di Opicina supportata dal funzionario di guardia l’autogru e la squadra del nucleo provinciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della sede centrale.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, l’autista del mezzo pesante era già uscito autonomamente e illeso dalla cabina di guida. Dopo aver verificato che nel sinistro non vi fossero coinvolti altri mezzi, i Vigili del fuoco hanno iniziato a mettere in sicurezza il mezzo incidentato svuotando con un’apposita pompa ad aria per idrocarburi il serbatoio danneggiato del trattore stradale incidentato. Vuotato il serbatoio i soccorritori hanno iniziato ad operare con le cesoie oleodinamiche per liberare l’autoarticolato dalle parti di guard rail che nell’urto si erano infilate tra trattore e semirimorchio impedendo qualsiasi movimentazione del mezzo. Successivamente con l’autogru hanno sollevato la parte anteriore del semirimorchio mentre un mezzo del soccorso stradale tirava il trattore stradale per raddrizzarlo e riportarlo sulla corsia. Una volta raddrizzato l’autoarticolato, i Vigili del fuoco hanno staccato il semirimorchio dal trattore stradale e gli addetti del soccorso stradale hanno provveduto al trasporto della motrice e del semirimorchio incidentati presso il deposito.

Per tutta la durata dell’intervento e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza il raccordo Autostradale 13 in direzione Venezia è rimasto chiuso al traffico tra gli svincoli di Sgonico e Sistiana.