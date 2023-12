Si ribalta con il camion e resta incastrato: autista in ospedale

Incidente questa mattina su una strada parallela alla Cimpello Sequals.

Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo una strada sterrata che corre parallela alla Cimpello Sequals l’altezza di un allevamento ittico, a Zoppola. Il conducente di un camion ha perso il controllo e il mezzo sia ribaltato su un fianco. La persona alla guida è rimasta incastrata ed è stata liberata dai vigili del fuoco.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha preso in carico la persona che è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante e della zona dell’incidente. In corso le operazioni di recupero.