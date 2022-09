A Ovaro, soccorso un cagnolino caduto in un canalone

Un cane è caduto in un dirupo e i Vigili del fuoco sono intervenuti a salvarlo, calandosi per 260 metri.

L’intervento è iniziato oggi verso le 12.40 quando la squadra dei Vigili del fuoco di Tolmezzo con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), arrivata dalla sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Udine, è intervenuta a Lenzone, in Comune di Ovaro, per soccorrere un cane che, scivolando, era finito in fondo ad un canalone dal quale non riusciva più a risalire.

I Vigili del fuoco, una volta localizzato l’animale, hanno allestito la manovra di calata poi un operatore è sceso per 260 metri fino a raggiungere il cane, lo ha sistemato all’interno di uno speciale imbrago per animali e, una volta che il quadrupede e il soccorritore erano pronti alla risalita, gli altri Vigili del fuoco li hanno recuperati utilizzando la “manovra a contrappeso”. Terminata la risalita e raggiunti i mezzi il cane, che non aveva ferite, è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Le operazioni di salvataggio si sono protratte per quasi 4 ore.