Incidente nel pomeriggio in viale Palmanova a Udine

Viale Palmanova ha registrato un nuovo incidente, questo pomeriggio: una moto, infatti, per cause ancora da accertate, ha è finita contro un’automobile.

Il motociclista è stato portato all’Ospedale di Udine con diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco. L’incidente e le operazioni di soccorso hanno comportato pesanti rallentamenti al traffico su viale Palmanova