In Fvg, le Poste hanno assunto 102 persone

Nel primo semestre di quest’anno, in Fvg, Poste Italiane ha assunto con contratto a tempo indeterminato ben 102 lavoratori ripartiti tra il settore del recapito, in cui ne ha stabilizzati 72 di quelli in servizio con contratto a termine, e 30 nel contesto degli uffici postali.

Nello specifico, a Udine ci sono stati 43 nuovi ingressi (29 portalettere, 12 sportellisti, 2 consulenti finanziari), a Pordenone 39 (31 portalettere, 8 sportellisti), a Gorizia 15 (10 portalettere, 3 sportellisti e 2 consulenti finanziari), a Trieste 5 (2 portalettere, uno sportellista, 2 consulenti finanziari). I neoassunti vanno a rafforzare le squadre di lavoro dei 16 Centri distributivi e la rete dei 331 Uffici postali della regione, per continuare a garantire una presenza costante sul territorio.

Grazie ai nuovi interventi di inserimento, l’età media dei dipendenti del Gruppo è scesa da 49,7 anni nel 2017 a 49,2 anni nel 2020; cresce anche la percentuale di donne dal 54% del 2017 al 55% del 2020 al 56% atteso nel 2024.

Poste Italiane continua ad assumere, in particolare è alla ricerca di portalettere: per potersi candidare basta inserire il proprio curriculum sulla pagina web del sito istituzionale.