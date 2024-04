I due 19enni sono finiti ai domiciliari.

Due giovani di 19 anni sono stati finiti agli arresti domiciliari dopo essere stati sorpresi con hashish e marijuana all’interno di un appartamento a Bordano.

Tutto è iniziato poco dopo le 21 e 30 di ieri con il ritrovamento di uno zaino abbandonato in viale Udine, contenente 5 grammi di marijuana, da parte dei carabinieri di Osoppo. Nel corso della successiva perlustrazione nella zona, i militari hanno visto un giovane sospetto. Alla richiesta dei documenti, il 19enne ha risposto che non li aveva con sè, spingendo così i carabinieri ad accompagnarlo a casa per recuperarli.

Ciò che ha attirato l’attenzione dei militari una volta arrivati nell’appartamento è stato il forte odore di marijuana e la riluttanza del giovane a farli entrare. Questo comportamento ha sollevato sospetti, che sono stati confermati una volta entrati. Sul tavolo sono stati trovati 250 grammi di hashish, altri 65 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e una somma di mille euro in contanti.

I due 19enni sono stati immediatamente arrestati e posti ai domiciliari in attesa di convalida. Nel frattempo, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.