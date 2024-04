Pordenone posticipa lo spegnimento degli impianti di riscaldamento

L’ordinanza per il posticipo dello spegnimento degli impianti di riscaldamento.

Con propria ordinanza il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha stabilito il posticipo dello spegnimento degli impianti di riscaldamento da martedì 16 aprile fino al 21 aprile 2024 compreso per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri in due sezioni, tra le 5 di mattina e le 23 di sera, in deroga a quanto stabilito dalla fascia climatica “E” a cui appartiene Pordenone.

Il provvedimento è stato assunto in considerazione delle condizioni climatiche previste dal servizio meteorologico, che annunciano un abbassamento delle temperature, in particolare delle minime, per tutta la corrente settimana.