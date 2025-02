L’uomo è caduto da un’altezza di 5 metri sul ponte di una nave ormeggiata a Trieste.

Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con una squadra supportata dall’autoscala e il funzionario di guardia per soccorrere, assieme al personale sanitario, un uomo caduto da una scala da un’altezza di circa 5 metri sul ponte di una nave ormeggiata all’interno del Punto Franco Nuovo del capoluogo giuliano.

I vigili del fuoco intervenuti hanno coadiuvato il personale sanitario ad immobilizzare il ferito sulla barella spinale per poi trasportarlo lungo i stretti corridoi della nave fino al punto dove è stato caricato, come da procedura portuale, in una gabbia che agganciata ad una gru ha portato ferito e soccorritori dal ponte della nave alla banchina dove era in attesa l’ambulanza che ha trasportato l’infortunato all’ospedale. Sul posto, per quanto di competenza, Capitaneria di Porto e Polizia di Stato.