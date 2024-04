Cede il braccio della piattaforma, ferito un uomo

Intervento di soccorso questa mattina intorno alle ore 10 e 20 in Via Giustiniani a Gorizia dove un uomo che stava operando in altezza nel cestello di una piattaforma aerea, a causa del cedimento del braccio meccanico che sosteneva il cestello è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia, supportati dal funzionario di guardia. Fortunatamente il malcapitato non è rimasto incastrato sotto al cestello quindi i Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per prestare le prime cure all’infortunato provvedendo anche alla messa in sicurezza del mezzo meccanico e dell’area dell’ incidente. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro che sembrano potersi ricondurre ad un guasto o ad una rottura di una parte della piattaforma aerea.