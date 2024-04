L’uomo era caduto e non riusciva più a rialzarsi.

Un 83enne originario di Venzone è uscito ieri pomeriggio intorno alle 17 per una passeggiata senza poi rientrare e dare più sue notizie a chi lo attendeva. I familiari hanno allertato i soccorsi e la stazione di Udine del Soccorso Alpino è stata coinvolta nelle operazioni dai Vigili del Fuoco che coordinavano le operazioni. In tutto hanno preso parte alle ricerche circa 35 persone tra cui anche soccorritori della Guardia di Finanza e volontari della Protezione Civile. Il Soccorso Alpino ha fatto intervenire anche tre Unità Cinofile che stavano partecipando all’esercitazione nazionale per cani da catastrofe Carnia.

Il ritrovamento è avvenuto quando sono stati avvertiti i richiami d’aiuto provenire da un boschetto situato di fronte alla caserma di Venzone, al di là della ferrovia, nei pressi della pista ciclabile, a circa 500 metri di distanza in linea d’aria dall’abitazione della persona.

È stato visitato dal personale medico dell'ambulanza ed è stato trovato solamente un po' disidratato. Le operazioni si sono svolte tra le 21 circa e le 24.