La chiazza nella roggia della Carlessa.

La squadra comunale dei Protezione Civile di Cervignano del Friuli sta operando, a partire dalle 17 e 30, in via dei Platani al civico 20 dopo una segnalazione relativa a uno sversamento di sostanza oleosa nella roggia della Carlessa, nella frazione di Muscoli a Cervignano del Friuli.

Si tratta di una chiazza oleosa (di presunta sostanza inquinante non identificata) che si estende per circa 50 metri. La squadra comunale di Protezione Civile opera in sinergia con Arpa e Polizia Locale. Allertati anche i vigili del fuoco.

Nello stesso punto, solo poche settimane, fa si era verificata la stessa problematica.