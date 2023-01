Uomo colpito da un tronco, trasportato in volo all’ospedale

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un infortunio domestico accaduto in prossimità di un’abitazione a Maniago. Stava tagliando alcune piante quando un tronco lo ha colpito alle gambe.

Dopo la chiamata al Nue112, la telefonata è stata transitata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l‘equipaggio di una ambulanza da Maniago e l’elisoccorso.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico l’uomo che è stato poi trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Informati dalla sala operativa, per quanto di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo.