La Polizia ha arrestato l’uomo che voleva ammazzare una ragazza.

Aveva comprato una pistola con l’intento di ammazzare quella che lui riteneva fosse la sua ragazza, colpevole, secondo lui, di aver fatto sesso con un altro uomo: la Polizia, però, lo ha fermato in tempo, prima che qualsiasi piano potesse essere messo in atto.

Il primo marzo, infatti, un uomo di 31 anni, di origine pakistane ma residente a Tavagnacco, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Udine fuori dal casello di Udine sud per detenzione e porto illegale di armi; addosso aveva una Beretta calibro 22, la pistola che, secondo gli inquirenti, voleva usare per uccidere.

Tutto è venuto a galla grazie a delle intercettazioni nell’ambito di un’indagine per droga: è dalle conversazioni che emerge che il 31enne è alla ricerca di un’arma e che gli serve per ammazzare una italiana che lui è convinto essere la sua ragazza. La Polizia ha quinti tenuto sotto controllo l’uomo quando è andato a Cervignano per procurarsi la pistola (che lui sostiene di aver comprato per difesa personale) e lo ha arrestato. Ieri, il gip del Tribunale di Udine, Emanuele Lazzaro, ha convalidato l’arresto e deciso per la custodia cautelare in carcere.