I contributi per l’acquisto dei libri di testo e di materiale scolastico.

Il Comune di Udine aumenta gli importi destinati all’acquisto dei libri di testo e di materiale scolastico da parte delle famiglie in difficoltà: come ogni anno, infatti, il servizio Istruzione dell’amministrazione comunale apre una linea di contributo dedicata alle famiglie, per sostenerle nell’acquisto del necessario per affrontare l’anno scolastico.

Da quest’anno l’importo previsto sarà più elevato, nell’ordine di poco più del 10%, per una decisione presa dalla giunta udinese su proposta dell’assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone. Il Comune spenderà infatti 129.140 euro, 13.240 in più rispetto all’anno passato. L’aumento servirà ad incrementare i contributi concessi per ogni richiesta di circa il 10%.

“Anche in questo caso abbiamo deciso di aumentare lo stanziamento previsto per andare incontro alle esigenze delle famiglie più in difficoltà” spiega l’assessore Federico Pirone. “Con l’incremento di circa il 10% riduciamo drasticamente la spesa di acquisto per i testi per il primo anno di scuola media. Inoltre abbiamo aumentato sempre di circa il 10% ogni voce di contributo, sia per i libri che per i materiali. Questa misura va di pari passo con tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora: aumento degli importi per il servizio mensa, aumento dello stanziamento per i centri estivi, maggiore sostegno per le famiglie che hanno ISEE molto bassi“.

Per fare alcuni esempi, il buono per il materiale scolastico di un bimbo di prima elementare sarà di 160 euro, per la prima media di 190. Per le altre classi l’importo si ridurrà in base ai calcoli di spesa effettuati dall’amministrazione. Per quel che riguarda invece i testi scolastici dipenderà dal valore dell’ISEE: il contributo andrà da 50 euro fino a 130.

A partire dall’8 aprile le famiglie interessate potranno presentare la domanda per ottenere un contributo sui libri di testo (buoni libro), dedicato agli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025, residenti nel Comune e con un ISEE non superiore a 10.000 euro.

Dalla stessa data sarà possibile anche richiedere i buoni scuola, destinati all’acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche, questa volta per bimbi nati e residenti a Udine delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. La misura è resa possibile dal lascito Fior Benvenuto Elia che stabilisce come i destinatari possano essere giovani udinesi. Anche in questo casa la famiglia non dovrà superare i 10.000 euro di ISEE. Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro le 12 del 31 maggio, esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID allo sportello telematico del Comune.