Si schiaccia la mano tra due rulli, ferita gravemente un’operaia di 30 anni

Incidente sul lavoro a Buttrio.

Incidente sul lavoro, nella serata di ieri, 4 marzo, in un’azienda di Buttrio, in via Marconi. Poco prima delle 20, una operaia di 30 anni è rimasta ferita alla mano a causa da un trauma da schiacciamento.

Per cause in corso di accertamento, la donna è rimasta intrappolata con la mano tra i due rulli di un macchinario. E’ riuscita a liberarsi da sola. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica e la 30enne è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue lesioni sono state valutate come gravi.