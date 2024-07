Nella notte la dolorosa conferma: è di Loris Chittaro il corpo ritrovato in mare

Il corpo ritrovato in mare è di Loris Chittaro.

Nella notte è arrivata la dolorosa conferma, dopo il riconoscimento: il corpo ritrovato nel mare di Lignano ieri, poco dopo le 20, è quello di Loris Chittaro, imprenditore friulano di 63 anni scomparso lunedì pomeriggio dopo un tuffo dalla sua barca da cui non era più riemerso.

E’ stato l’equipaggio del peschereccio Jonny Alberto, diretto a Marano Lagunare, ad avvistare il cadavere tra i flutti, a circa cinque miglia dalla costa. Subito è stata avvertita la Guardia Costiera, che si è mobilitata per le verifiche del caso e il recupero della salma. Attorno alle 23, il riconoscimento da parte dei famigliari. Tutti gli accertamenti si sono svolti con il coordinamento della Procura di Udine.

Chittaro era scomparso lunedì pomeriggio, attorno alle 17. Dopo un tuffo dalla barca, in zona Punta Faro, l’uomo non era riemerso, probabilmente trascinato dalle correnti, e la compagna ha dato l’allarme facendo scattare le ricerche che hanno visto impegnati decine di uomini della Guardia Costiera nonché l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Ricerche chi si sono concluse, purtroppo, con un tragico epilogo. Chittaro, nato a Udine e cresciuto a Pagnacco, gestiva un bar, il Cjanton diVin, in via Tomadini a Udine.