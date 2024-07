Trovato un cadavere nel mare, potrebbe essere dell’uomo disperso da lunedì

Da lunedì, Loris Chittaro è disperso nel mare di Lignano.

Un peschereccio ha trovato un corpo nel mare di Lignano, poco dopo le 20 di martedì 23 luglio: in base alla posizione in cui è stato rinvenuto e al costume, potrebbe trattarsi dell’uomo disperso da ieri, il 63enne Loris Chittaro.

L’uomo era scomparso in acqua dopo un tuffo dalla sua barca, da cui non è riemerso. A dare l’allarme era stata la compagna: in campo, per le ricerche, la Guardia Costiera e i vigili del fuoco. Stasera, l’equipaggio del peschereccio ha avvistato il corpo e avvisato proprio la guardia costiera. Informati i familiari di Chittaro per il riconoscimento. Gli accertamenti si stanno svolgendo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.