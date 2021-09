Contagi in aumento dopo l’estate, la Croazia rischia la zona rossa

Croazia a rischio zona rossa per l’incremento dei contagi.

La Croazia rischia la zona rossa dopo la stagione estiva. La decisione, a causa dell’aumento dei contagi, potrebbe arrivare dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

In estate i numeri del turismo sono stati elevati quasi come in tempi normali di vacanze. La situazione, però, potrebbe cambiare in caso di passaggio in rosso.

Dal governo croato, però rassicurano dicendo che per chi rientrerà dalla Croazia, se non vaccinato, basterà la presentazione di un test negativo.

