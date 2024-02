Contrabbando di sigarette.

Fermata al valico di Rabuiese un’auto proveniente dalla Bulgaria: a bordo, tre cittadini di quel Paese e 42 stecche di sigarette di contrabbando. E’ accaduto il 1° febbraio, nell’ambito del ripristino dei controlli al confine sloveno previsto dall’Accordo di Schengen.

La Polizia di Frontiera ha fermato l’autovettura in ingresso in Italia. Nel corso delle verifiche documentali l’attenzione degli agenti si è concentrata anche sul carico posto all’interno del mezzo. Ciò ha portato ad effettuare un controllo ulteriore dal quale è emerso che nel veicolo erano state nascoste 42 stecche di provenienza turca e bulgara, che stavano per essere importate illegalmente.

La successiva verifica documentale, espletata con l’ausilio della Guardia di Finanza della Compagnia di Muggia, ha fatto emergere la completa illegalità del trasporto, nonché il fatto che, già in passato, il conducente del mezzo in argomento avesse varcato il confine di Stato trasportando un carico di tabacchi lavorati esteri, sprovvisto della necessaria autorizzazione.

Alla luce di quanto accertato, le stecche, per un peso totale di 8.460 grammi, sono state sequestrate ed è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai sensi dell’art 291-bis, co.2, del Testo unico delle leggi doganali che, nel caso di specie, prevede una sanzione pecuniaria di oltre 43.000 euro. Il conducente dell’autovettura è stato anche sanzionato per alcune violazioni concernenti il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale.