Prendeva di mira i distributori di bevande.

Si era “specializzato” in assalti ai distributori di bevande, ma questa volta è stato incastrato dalle telecamere. I carabinieri della Stazione di Miramare sono infatti riusciti, grazie alle indagini svolte, ad individuare il responsabile del furto avvenuto il 14 gennaio scorso, ai danni di un distributore automatico di bibite e snack posto all’ingresso del parco del Castello di Miramare.

I militari erano intervenuti sul posto dopo che il proprietario si era accorto del danneggiamento e dell’ammanco della cassa. I carabinieri hanno acquisito immediatamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e, nonostante il tentativo del ladro di manometterne alcune, spostandole, sono riusciti ad individuare un soggetto che si muoveva su una bici.

Ai militari non sono sfuggiti alcuni particolari dell’uomo e hanno focalizzato le indagini su un sospettato, un cittadino rumeno 54nne senza fissa dimora con precedenti specifici. Le ricerche hanno permesso alcuni giorni dopo di rintracciarlo e controllarlo.

L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro vari cacciaviti, un martello frangivetro, un coltello a serramanico con apertura manuale con lama di 7 cm, guanti, nonché la somma di mille euro in banconote di piccolo taglio, di cui non sapeva giustificare il possesso.

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, per furto aggravato e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Accertamenti sono in corso sul sospettato per furti analoghi commessi nello stesso periodo.