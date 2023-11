I controlli in Borgo Stazione a Udine.

A seguito di una recente analisi e monitoraggio in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio ad “Alto impatto” di controllo nella zona di “Borgo Stazione” cui hanno partecipato oltre 40 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Udine unitamente a personale dell’A.S.U.F.C., dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l’ausilio di 2 unità cinofile della GdF e della Polizia Locale.

Durante il servizio, sono stati controllate circa 200 persone tra avventori dei locali ubicati nelle vie adiacenti alla Stazione ferroviaria e delle corriere, ed effettuate le verifiche a varie attività commerciali.

In esito ai contriolli 3 cittadini stranieri sono stati sanzionati dai militari della Guardia di Finanza ed uno dei cani antidroga presenti ha rinvenuto 15 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente cannabinoidi che son ostati sequestrati con denuncia a carico di ignoti.

Controlli anche nelle attività.

Con riferimento alle attività commerciali, in un caso, a seguito delle violazioni riscontrate, è stata disposta da personale dell’Arma dei Carabinieri – N.I.L. la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In altro esercizio in Viale Leopardi sono state contestate da personale dell’Arma dei Carabinieri – N.A.S. le violazioni igieniche con una sanzione amministrativa di euro 3.000. In via Roma, un’altra attività commerciale personale A.S.U.F.C. unitamente al personale veterinario a seguito di un’ispezione igienico-sanitaria ha comportato anche il sequestro amministrativo di generi alimentari.

Oltre a tali interventi e sanzioni avvenuti nel corso dell’attività, l’Ispettorato del lavoro ha avviato accertamenti ispettivi per i quali al momento non sono stati adottati provvedimenti, nei confronti di altre 3 attività commerciali tra Via Roma e Viale Europa Unita.