Retata in Borgo stazione a Udine, strade bloccate e controlli ai pedoni

Controlli in Borgo Stazione a Udine.

Un’ampia operazione delle forze dell’ordine è scattata nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, attorno alle 16, in Borgo Stazione a Udine, con strade bloccate e controlli effettuati anche a chi passava a piedi e alle persone dentro i locali.

Una retata interforze che vede sul campo uomini della polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza con la presenza anche dei nuclei cinofili. L’operazione, con la chiusura al transito dell’area, ha provocato disagi al traffico, già messo in difficoltà dalle deviazioni per la presenza delle bancarelle di Santa Caterina. Alle 16.30 si registravano code anche su viale Palmanova, via Aquileia, via Ungheria e viale Trieste.