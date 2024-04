Controlli straordinari dei carabinieri: attività sospesa e multa da 11.500 euro

I controlli dei carabinieri nel fine settimana.

Prosegue l’attività di controllo da parte dell’Arma dei Carabinieri: nel corso della serata di ieri le Compagnie di Monfalcone e Gradisca d’Isonzo hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato al contrasto dei reati predatori, al controllo della circolazione stradale nonché al regolare svolgimento delle attività negli esercizi pubblici di somministrazione ed intrattenimento, con l’obiettivo di attuare un’efficiente attività preventiva, garantire il controllo della circolazione stradale e la sicurezza ai cittadini.

Nel corso del servizio, in cui sono stati impiegati 24 militari in 12 pattuglie, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 73 veicoli e identificate 149 persone.

L’attività di prevenzione si è anche sviluppata attraverso l’effettuazione di ispezioni amministrative a 17 locali pubblici, anche con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Gorizia. In uno di essi, nell’area del monfalconese, i militari hanno accertato alcune violazioni amministrative ed elevato sanzioni amministrative per oltre 11.500 euro per irregolarità connesse al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. L’attività resterà sospesa finché non saranno superate le criticità rilevate.