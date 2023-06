Controlli dei carabinieri negli esercizi pubblici: multe per 23mila euro

I controlli negli esercizi pubblici di Gorizia.

Una giornata di maxi controlli: tra il pomeriggio e la serata del 15 giugno i Carabinieri della Compagnia di Gorizia, supportati dai reparti speciali dell’Arma, Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Udine e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Gorizia, hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire l’illegalità diffusa e a garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione sociale e tutela della salute, contrastando l’odioso fenomeno del “lavoro nero”.

I militari hanno eseguito numerosi controlli negli esercizi pubblici di Gorizia, elevando sanzioni amministrative in tema di igiene e sanità per un totale di 12.000 euro provvedendo anche al sequestro amministrativo di alimenti privi di indicazioni sul confezionamento. In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state elevate contravvenzioni per un totale di euro 11.302,26 euro, procedendo anche alla denuncia penale per tali violazioni.

Controlli anche per gli avventori.

Nello stesso contesto operativo i Carabinieri hanno controllato e identificato 109 avventori. L’attività ispettiva ha consentito il rintraccio di un cittadino rumeno sul quale pendeva un decreto di allontanamento e l’elevazione di sanzioni amministrative a due cittadini stranieri per ubriachezza molesta, emettendo – per entrambi – un ordine di allontanamento temporaneo. Tali servizi, finalizzati altresì ad accrescere la sicurezza percepita dalla cittadinanza, verranno replicati anche in vista dell’avvio della stagione estiva.