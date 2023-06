Scontro tra due auto a San Vito al Torre, una donna in ospedale

L’incidente a San Vito al Torre.

Incidente questa mattina a San Vito al Torre lungo la regionale 252, dove due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Belvedere in un impatto di tipo fronto-laterale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Cervignano. I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, che fortunatamente non sono rimasti feriti in maniera grave. La passeggera di una delle due auto, una donna di circa 70 anni, è stata accompagnata all’ospedale per accertamenti.

Dopo aver operato in piena sinergia con il personale sanitario, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona dell’incidente.