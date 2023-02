Controlli nei locali del centro di Pordenone, 5 sanzioni

I controlli delle forze dell’ordine a Pordenone.

Nella pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023 è stato organizzato un servizio di controlli congiunto delle forze dell’ordine a Pordenone. Il servizio, finalizzato al controllo degli esercizi pubblici, si è svolto nel centro cittadino, interessando Piazza Risorgimento, Piazza XX settembre, via Mazzini e via Santa Caterina.

Nel corso dei servizi, coordinati dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone, sono stati controllati complessivamente 12 esercizi pubblici e 71 persone.

Sono state 2 le sanzioni elevate da militari del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Udine per le condizioni igieniche e mancati controlli sui frigoriferi. Altre tre sanzioni invece sono state elevate dagli agenti dalla polizia locale per omessa indicazione del soggetto incaricato al controllo del divieto di fumo, mancata esposizione dell’avviso Tulps e per violazione delle prescrizioni sulla sorvegliabilità.

Il dispositivo interforze ha visto l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” della Polizia di Stato di Padova, di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Pordenone, del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato Lavoro di Pordenone, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Udine, del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di Pordenone e del Corpo Intercomunale della Polizia Locale.