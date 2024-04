Concerto a Castions di Strada in ricordo di Claudio Ceolin.

Il 10 aprile del 2022, a causa di un tumore, morì a 42 anni Claudio Ceolin, affettuosamente conosciuto come “Klaudio”: da allora, per ricordarlo, gli amici organizzano il K-Day, un concerto di beneficenza a Castions di Strada che serve a raccogliere fondi per la ricerca contro la malattia.

“Con il suo spirito – dicono gli organizzatori -, la sua passione per la musica vivrà ancora attraverso queste serata e non solo”. L’appuntamento è per sabato 27 aprile, a partire dalle 17, con un evento musicale gratuito ideato da amici e volontari presso l’area festeggiamenti di Castions, grazie anche all’appoggio della Pro Loco.

Lo scorso anno sono stati raccolti 5.000 euro tra donazioni e ricavato della festa, che sono stati devoluti interamente in beneficenza al centro oncologico di Aviano. L’intento di quest’anno è di poter fare ancora di più, con la speranza di coinvolgere anche altre strutture e associazioni di ricerca e cure oncologiche.

Durante la manifestazione con una piccola donazione si otterranno dei braccialetti commemorativi dell’evento e si parteciperà all’estrazione di ricchi premi. A presentare l’evento ci sarà l’attore Claudio Moretti, del Teatro Incerto, pronto a guidare il pubblico attraverso una serata indimenticabile dove gustare deliziosi cibi e bevande da fornitissimi chioschi.

Il vero clou della serata sarà rappresentato dalla musica, con un programma eccezionale: il mitico DJ William con i migliori sound, darà il benvenuto per l’apertura della festa; a seguire i giovanissimi e grintosi Zero Six, con la loro vitalità ci accompagneranno a suon di Rock; poi gli energici Broken Wings che porteranno un’ottima atmosfera carica di un originale Hard Rock insieme alla bravissima violinista Debora Lizzi; Sistema di Nicla & Friends, l’affezionatissimo e storico gruppo Rock di Klaudio che eseguirà alcuni dei suoi brani preferiti insieme ad altri talentuosi artisti; The Nuvoices Project, un coro Gospel che incanterà con un repertorio diversificato spaziando dal pop-rock al gospel tradizionale e al soul, ma sempre in chiave moderna.

Per terminare in bellezza la serata di musica dal vivo, sul palco suoneranno i Made in England, con un fantastico omaggio a Queen, Elton John, Bowie etc… e l’eccezionale partecipazione di Lorenzo Campani (voce principale dei New Era, gruppo sotto la supervisione di Mogol; voce della SolieriGang, gruppo fondato da Maurizio Solieri; interprete nel cast dell’opera popolare Notre Dame De Paris; è stato il leader dei Frontiera, con cui ha inciso due album e aperto i concerti di due tour di Vasco Rossi. Inoltre, ha inciso un album da solista e uno con i Clan Destino, ex band di Luciano Ligabue).