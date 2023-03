Controlli della polizia sulle strade del Friuli: 5 patenti ritirate

I controlli sulle strade del Friuli.

Al fine di rendere sicure le nostre strade nelle ore notturne del fine settimana, il Questore di Udine ha predisposto un articolato sistema di controlli. Proprio in tale contesto la Polizia stradale di Udine, in stretta sinergia e la squadra Volanti della Questura, ha concentrato la sua attenzione soprattutto lungo Viale Palmanova, arteria cittadina da cui defluisce una consistente quantità di traffico.

Tra le ore 24 di venerdì 24 e le ore 6 di sabato 25, sono state messe in campo 3 pattuglie della Polizia stradale e 2 pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante che hanno sottoposto a controllo etilometrico con precursore 156 conducenti, e 6 con etilometro omologato che sono risultati tutti positivi. Gli accertamenti hanno permesso di ritirare in totale 5 patenti di guida e decurtare nr. 60 punti patente decurtati.

Nello specifico, sono state contestate 1 violazione di carattere penale per media assunzione di alcoolici (con fascia di punibilità da 0,81 a 1,5 gr. di alcool per litro di sangue) e 4 violazioni amministrative (con fascia tra 0,5 a 0,8 gr. di alcool per litro di sangue) e 1 violazione nei confronti di un conducente neopatentato che circolava con un valore superiore a zero, ma entro 0.5 gr. di alcool per litro di sangue.

Si ricorda che le fasce di concentrazione di alcool che determinano la violazione amministrativa della guida in stato di ebbrezza, comportano una sanzione pecuniaria che va da 543 a 2.170 euro la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, che raddoppiano nel caso di neopatentato.

Inoltre altri due conducenti che sono risultati negativi all’alcoltest, sono stati sanzionati ai sensi del codice della strada perché rispettivamente circolavano senza che il veicolo fosse stato sottoposto alla prescritta visita di revisione, e con i dispositivi di illuminazione non funzionanti.

Un super lavoro quindi per la Polizia di Udine che, indipendentemente dai risultati operativi raggiunti, ritiene debba farsi strada tra l’utenza una netta presa di coscienza della gravità di queste condotte ed una forte consapevolezza del valore della sicurezza sulla strada e della responsabilità che la circolazione comporta nei confronti di se stessi e della intera collettività.