Patenti ritirate per alcol o droga sulle strade della movida friulana.

Sono state 11 le patenti ritirate per alcol o droga sulle strade della movida friulana durante i controlli della Polizia Stradale nell’ambito della campagna “E…state con noi”.

Nei fine settimana estivi nei quali si intensifica il flusso di traffico di vacanzieri, la Polizia Stradale sarà infatti presente sulla viabilità con numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose. Saranno messe in campo tutte le tecnologie in uso alla Specialità come etilometri e precursori droga di ultima generazione, street control per il controllo automatico della mancanza di revisione o di assicurazione del veicolo e il police controller, per la verifica delle scatole nere dei mezzi pesanti.

Inoltre, grazie alla collaborazione di Fondazione ANIA e Autostrade Alto Adriatico, sarà impiegato anche il laboratorio mobile forense per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di secondo livello effettuate direttamente sul posto da medici e tecnici di laboratorio. Verrà utilizzata la matrice biologica salivare.

Contestualmente, per rafforzare l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose, sarà dedicata particolare attenzione anche all’attività di prossimità volta a promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole del codice della strada, sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti, per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni. Fino al 15 settembre le donne e gli uomini della Polizia Stradale, a bordo di mezzi particolarmente rappresentativi come l’iconica Lamborghini Huracan Pullman Azzurro tutto lo Stivale raggiungendo le principali località turistiche.

In Friuli Venezia Giulia.

Nella giornata di venerdì 5 luglio il “Parco delle Rose“ a Grado è stato il magnifico teatro in cui la Polizia Stradale ha parlato con i cittadini di sicurezza stradale, mostrando loro cli effetti pericolosissimi dell’uso di sostanze alcoliche alla guida e mostrando ai turisti, che hanno manifestato grande interesse, le tecnologie ed i mezzi operativi con cui la Polizia Stradale effettua i controlli ed accerta le violazioni.

Il giorno successivo la carovana itinerante della sicurezza stradale si è poi spostata a Lignano Sabbiadoro ed in particolare nella località di Pineta, per replicare l’azione di sensibilizzazione e legalità anche nella cittadina balneare friulana. Sono stati esibiti, oltre alle moderne tecnologie per l’accertamento delle più gravi violazioni della sicurezza stradale, anche il Pullman Azzurro, una vera aula multimediale in grado di far percepire i rischi della circolazione stradale e aumentare la consapevolezza negli utenti della strada e la Lamborghini Huracan, una supercar da 640 cavalli, destinata soprattutto al trasporto di organi per il loro trapianto su persone che ne hanno bisogno.

Anche Autostrade Altro Adriatico è stata presente con i veicoli di servizio che pattugliano le autostrade, veri e propri angeli custodi che raggiungono gli utenti autostradali in difficoltà.

L’azione di sensibilizzazione è stata associata, nelle nottate di venerdì e sabato a serrati controlli per l’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti presso la località balneare di Sistiana e alla barriera autostradale di Latisana. In totale, sono state ritirate 11 patenti e decurtati 120 punti patente; tre i veicoli sequestrati; cinque le altre infrazioni rilevate.

Nei due servizi di contrasto alla guida sotto l’influenza di alcol e droga sono state impegnate complessivamente 7 pattuglie della Polizia Stradale di Trieste, Gorizia e Udine e un’Unità Cinofila della Guardia di Finanza. Sono stati controllati con etilometro 167 conducenti, di cui 7 risultati positivi:

· 1 art 186 bis c.d.s. per un neopatentato uomo con valore accertato di 0,47 gr alcol per litro di sangue;

· 2 art. 186 lett. a) c.d.s. per conducenti uomini con concentrazione alcolemica non superiore a 0,8 gr. di alcol per litro di sangue;

· 4 art. 186 lett. b) c.d.s. per 4 conducenti uomini con concentrazione alcolemica non superiore a 1,5 gr alcol per litro di sangue;

I conducenti controllati con drogometri sono stati 62 di cui 4 positivi. Ai conducenti è stata riscontrata la presenza di sostanza stupefacente nel liquido salivare per poi essere sottoposti a visita medica da parte di personale della Forensic Lab nominato ausiliario di Polizia Giudiziaria con questi risultati specifici:

· 3 conducenti uomini deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 187 c.d.s. in quanto ritenuti alterati per l’assunzione di THC / Cannabinoidi

· 1 conducente uomo deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 187 c.d.s. in quanto ritenuto alterato per l’assunzione di THC e Cocaina.

Durante l’attività operativa si è potuto constatare, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti dei giovani, un grande uso di taxi e non di rado si è riscontrata la presenza di genitori che rientrano con i figli nelle proprie abitazioni. I controlli alla barriera autostradale di Latisana hanno evidenziato una realtà operativa complessa. Da rimarcare che, durante una verifica, un conducente uomo, positivo all’etilometro e al drogometro per assunzione di THC, grazie al fiuto dei cani delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza, è stato trovato in possesso occultati all’interno del veicolo più di 14 grammi di marjuana.