L’incidente in A4 con un’auto contromano e una vittima.

Percorre contromano 5 km la A4 da Monfalcone est verso Sistiana e, arrivato alla rampa di Duino, urta contro un’altra auto che procedeva regolarmente sulla corsia di sorpasso. Quest’ultima prende fuoco e, nell’incendio, muore il conducente al volante.

Momento di panico sull’autostrada in Friuli Venezia Giulia questa mattina dove, poco dopo le 8.30, è stato notato il veicolo muoversi per chilometri nella direzione opposta a quella consentita. All’altezza di Duino, poi, lo schianto fatale contro l’altro mezzo. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento e si sta ricostruendo la dinamica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Opicina, i soccorritori del 118 e la polizia stradale di Gorizia. Presente anche il personale di Autovie Venete.

Dopo il sinistro, sono stati provvisoriamente chiusi i tratti di A4 fra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste e tra Sistiana e Monfalcone Est verso Venezia. Si sono già registrate le prime code per l’uscita obbligatoria sia in direzione Venezia, nel tratto fra Sgonico e Sistiana, sia verso Trieste, nella porzione compresa tra Redipuglia e Monfalcone Est.

