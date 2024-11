La vittima è Giovanni Treu, 64enne di Aprilia Marittima.

Il corpo senza vita di Giovanni Treu, 64 anni, residente ad Aprilia Marittima, è stato rinvenuto in un canale nella zona di Bevazzana, non lontano dall’ingresso di Lignano Sabbiadoro. La scoperta è avvenuta intorno alle 8, quando alcuni passanti hanno notato la salma e immediatamente allertato le autorità.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del corpo. Al momento non sono state avanzate ipotesi concrete circa le cause del decesso, e le indagini sono ancora in corso.

I carabinieri della compagnia di Latisana, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento infatti non è ancora chiaro se possa essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario. La Procura della Repubblica di Udine, al momento, attende i risultati della relazione del medico legale e del verbale dei carabinieri per decidere se disporre ulteriori accertamenti.