Crescono del 6% in una settimana i contagi in Friuli Venezia Giulia

Il monitoraggio Gimbe sui contagi in Friuli Venezia Giulia.

Contagi ancora in Salita in Friuli Venezia Giulia secondo i dati l’ultimo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Resta sotto controllo invece la percentuale dei posti letto occupati da pazienti positivi al Covid. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri intanto, i nuovi casi positivi sono stati 1.159 con 5 decessi.

Il report.

In Friuli Venezia Giulia casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 23 al 29 marzo salgono da 1.763 a 1909. Cresce anche la variazione percentuale dei nuovi casi segna un +6,4%. Resta sotto controllo invece la situazione negli ospedali dove la percentuale di posti letto occupati da pazienti covid in area medica è al 10,3%, mentre in terapia intensiva si attesta al 4%.

Analizzando la situazione delle province del Fvg il maggior numero di nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana si registra a Trieste con 692 casi (-1,1%), segue Udine con 610 (+12%), Gorizia con 583(+26%) e infine Pordenone con 522 (-2,9%).

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia l monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 23-29 marzo 2022, rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (504.487 vs 502.773) e dei decessi (953 vs 924). In aumento i casi attualmente positivi (1.266.878 vs 1.200.607), le persone in isolamento domiciliare (1.256.651 vs 1.191.183), i ricoveri con sintomi (9.740 vs 8.969) e le terapie intensive (487 vs 455). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 953 (+3,1%), di cui 64 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +32 (+7%)

Ricoverati con sintomi: +771 (+8,6%)

Isolamento domiciliare: +65.468 (+5,5%)

Nuovi casi: 504.487 (+0,3%)

Casi attualmente positivi: +66.271 (+5,5%)

