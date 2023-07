L’escursionista era atteso per cena al rifugio.

Dalle 20 circa del 15 luglio sono in corso le ricerche per un escursionista scomparso di 68 anni che era atteso al rifugio di Pian dei Ciclamini per ora di cena. L’uomo stava percorrendo il Cammino Celeste. Le ricerche sono iniziate subito con una perlustrazione aerea dell’elicottero della Protezione Civile che ha sbarcato in quota cinque soccorritori – Stazione di Udine del Soccorso Alpino e Guardia di Finanza – che hanno iniziato a cercare controllando i versanti nord verso Uccea e verso sud la mulattiera che da Monteaperta va verso il Gran Monte con una squadra cinofili del Soccorso Alpino.

Le ricerche con l’elicottero.

Nella notte è stato poi attivato l’elicottero dell’Aeronautica Militare RCC abilitato al volo notturno da Poggiorenatico. Il velivolo è dotato del sistema Artemis che tramite un sensore permette di cercare in volo sul terreno la presenza di un singolo apparecchio telefonico, ma la ricerca non ha dato esito probabilmente anche a causa del tempo nuvoloso.

È stata attivata sullo stesso velivolo anche la ricerca con termocamere a infrarossi ugualmente senza esito. Le ricerche notturne sono state sospese alle 3.30. Si è ripreso all’alba con l’arrivo nuovamente dell’elicottero della Protezione Civile e anche dei Vigili del Fuoco al campo base fissato a Pradielis, nelle vicinanze del campo di calcio.