I controlli delle Dogane di Udine.

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Udine, nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni illeciti attinenti alla commercializzazione di prodotti energetici, hanno effettuato un controllo presso un distributore stradale di carburanti, accertando una frode in commercio connessa alla violazione del divieto di commercializzazione di gasolio non conforme alle specifiche qualitative di legge.

I campioni prelevati, sottoposti ad analisi da parte del Laboratorio Chimico delle Dogane di Venezia, hanno evidenziato la non conformità del gasolio alla normativa specifica. Il serbatoio contenente il prodotto non conforme è stato sottoposto a sequestro e il gestore dell’impianto è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

