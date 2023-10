Una 37enne arrestata e una 21enne denunciata per traffico di droga e resistenza.

Una donna di 37 anni è stata arrestata e una di 21 denunciata per produzione, traffico e detenzione di droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. E’ accaduto a Trieste, nel pomeriggio del 13 settembre scorso, dove la Squadra Volante della Questura di Trieste ha controllato, in strada Vecchia dell’Istria, due soggetti, già conosciuti per vari precedenti di polizia, dopo averli notati a girovagare nei pressi di un edificio.

Durante il controllo il personale ha capito che i due soggetti si trovavano lì per acquistare della sostanza stupefacente. Il personale è riuscito ad individuare l’appartamento da cui proveniva l’odore di sostanza stupefacente e rintracciare all’interno dello stesso le due triestine indagate che, per eludere il controllo, si sono scagliate contro gli agenti con calci e pugni.

All’interno dell’appartamento sono state rinvenute diverse dosi di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina e hashish), nonché, il materiale per il confezionamento (bilancino di precisione, grinder, bustine ermetiche di materiale plastico) e del denaro contante per circa 500 euro.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente è stata analizzata e pesata dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura. Tra i reati in campo alla 37enne anche il rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.