Le finali del concorso Macroscuola.

Il gruppo di studenti e studentesse della Scuola Secondaria di I Grado “Luigi Luzzatti” di Azzano Decimo rappresenterà il Friuli-Venezia Giulia nella finale di Roma del concorso Macroscuola 2023-2024 “Lo sport rigenera la città” promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Alto Adriatico, l’Associazione di Rappresentanza dei Costruttori Edili Industriali delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste.

Il concorso Macroscuola, arrivato alla sua terza edizione, ha chiesto a studenti e studentesse di lavorare a un progetto di riqualificazione che mettesse al centro le aree e le infrastrutture sportive, spazi che assumono sempre di più un valore sociale e che rappresentano un luogo di aggregazione importante per ogni comunità. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di dieci progetti regionali proposti da 5 scuole del territorio.

I tre migliori progetti, selezionati da una giuria competente, sono stati: “Del Bel Belluz” della Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Luzzatti” di Azzano Decimo, “Mascherin Frè” della Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Luzzatti” di Azzano Decimo, “Stiamo Bene” dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor” di Mariano del Friuli.

In particolare il progetto “Del Bel Belluz” è stato scelto per rappresentare la regione FVG alla finale nazionale, che si terrà a Roma il prossimo 29 maggio. ANCE Alto Adriatico sosterrà la delegazione regionale durante questo evento, dove verranno premiati i migliori progetti a livello nazionale.

“Il concorso Macroscuola, con il suo focus sulla rigenerazione urbana e sociale attraverso lo sport, dimostra quanto sia importante stimolare la creatività e il senso di responsabilità dei nostri giovani verso il miglioramento del nostro ambiente urbano” ha detto Elvis Santin, Presidente di ANCE Alto Adriatico.

“Rientra all’interno di un impegno costante che abbiamo, come categoria, nel favorire il dialogo tra il mondo del lavoro che cambia e l’istruzione. Infatti, continuano in modo costante i momenti in cui promuoviamo formazione e sicurezza in cantiere con visite guidate. I nostri imprenditori e le nostre imprenditrici portano delle classi in visita in specifici cantieri, e in questo modo abbiamo l’occasione di spiegare quali sono le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro e come possiamo costruire insieme il futuro del mondo delle costruzioni”.

Recentemente, infatti, gli studenti e le studentesse di due classi quinte dell’ISIS “Mattiussi-Pertini” di Pordenone hanno visitato il cantiere, antistante la scuola, della CO.SP.EDIL, azienda associata ad ANCE Alto Adriatico. Due settimane fa, anche gli studenti e le studentesse dell’Istituto Tecnico Statale G. Deledda-Max Fabiani di Trieste hanno avuto l’opportunità di visitare il cantiere della Ennio Riccesi Holding S.r.l., azienda associata ad ANCE Alto Adriatico. Come parte di questa iniziativa educativa, ANCE Alto Adriatico ha donato agli studenti le scarpe antinfortunistiche necessarie per garantire la loro sicurezza durante le visite in cantiere.

“La nostra associazione è fermamente impegnata a garantire che la formazione e la sicurezza sul lavoro siano priorità assolute, e fornire agli studenti le risorse necessarie per svolgere le visite in sicurezza è un passo concreto in questa direzione. Siamo convinti che investire nelle giovani menti e nel loro coinvolgimento attivo sia fondamentale per costruire un settore delle costruzioni più consapevole e responsabile. Continueremo a supportare e promuovere iniziative che incoraggiano la partecipazione dei giovani e li preparano per un futuro di successo nel mondo delle costruzioni”, ha concluso il Presidente Santin.