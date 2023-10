Le finaliste del Fvg a Miss Italia.

Si chiamano Lisa Piran e Jenny Ferino: sono le due giovanissime scelte per rappresentare il Fvg alle prossime finali di Miss Italia, previste a Salsomaggiore Terme dal 7 all’11 novembre.

Nell’accogliente cornice del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano (CS), infatti, la commissione tecnica dell’84esima edizione di Miss Italia ha scelto le venti finaliste che si aggiungono alle ragazze già elette nelle selezioni regionali.

A giocarsi la corona di reginetta d’Italia, quindi, per la nostra regione ci saranno Lisa, 22enne di Staranzano (proclamata Miss Friuli Venezia Giulia +”), studentessa in lingue e letterature stranieri che lavora anche per un locale dove collabora all’organizzazione di eventi; e Jenny, 18enne di Lestizza (eletta Miss Friuli Venezia Giulia) diplomata all’Istituto Tecnico Finanza e Marketing (relazioni internazionali), che recita in friulano in una compagnia teatrale amatoriale, “I Vanziduins”, e pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico.