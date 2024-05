Incidente tra due auto a Pradamano: veicolo distrutto e disagi al traffico

Incidente a Pradamano.

Incidente a Pradamano, appena poco prima delle 20, lungo via Cussignacco, una delle strade di accesso al centro commerciale: per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto. Uno dei veicoli, in particolare, ha riportato danni pesanti alla parte anteriore. Sul posto, la Polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari. A quanto sembra, comunque, nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Inevitabili i disagi al traffico, considerando la zona e l’orario dell’incidente.