Cocaina, hashish e marijuana nel camper: due arresti a Gemona

Due persone arrestate a Gemona del Friuli.

Sono due le persone arrestate a Gemona del Friuli per detenzione e spaccio di droga nel corso di un controllo da parte del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri.

Durante le verifiche sul camper dei due, un uomo e una donna, i militari hanno trovato vari tipi di stupefacenti nascosti nel veicolo. I carabinieri hanno scoperto quasi 8 etti di hashish, 124 grammi di cocaina e 64 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto è stato sequestrato, insieme a circa 4mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due sono stati trasferiti in carcere, l’uomo a Udine mentre la donna a Trieste.