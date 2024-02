Entrano in casa di un anziano e si fanno consegnare 500 euro

I due hanno spintonato l’anziano in casa e si sono fatti dare 500 euro.

Si sono presentati alla porta di un anziano di 75 anni a Muzzana: uno con una mascherina sul viso e l’altro con un berretto e una pettorina della polizia locale. Quando l’uomo ha aperto la porta l’hanno subito spintonato dentro.

Entrati i casa, i due hanno detto di essere lì per effettuare un controllo su un presunto avvelenamento dell’acqua potabile. Uno dei due si è addirittura spacciato per un militare dell’Arma, mostrando un tesserino falso. Con una scusa poi si sono fatti consegnare 500 euro prima di fuggire dall’anziano. Subito dopo l’anziano ha prontamente denunciato l’accaduto ai carabinieri di Palazzolo dello Stella, che hanno immediatamente avviato un’indagine per identificare e catturare i responsabili.