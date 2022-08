E’ Franco Jerep, 71 anni, la vittima dell’incidente in Val Dogna.

Era uscito nella mattinata di ieri, domenica 7, per andare ad un raduno alpino, ma non ha più fatto ritorno a casa: è sua l’auto, una Fiat Panda, trovata questa mattina, lunedì, in un dirupo in Val Dogna, sotto la località Plan dei Spadovai.

La vittima del drammatico incidente è Franco Jerep, 71 anni, residente a Dogna: nella serata di ieri i familiari, non vedendolo rientrare, hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche hanno dato i loro frutti nella mattinata di oggi: l’auto di Jerep è stata trovata in un dirupo presso Pian dei Spadovai, in Alta Val Dogna. Per lui non c’era più niente da fare.

I soccorritori intervenuti – Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino con le stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese, Guardia di Finanza- si sono calati a piedi verso l’impluvio in cui la macchina è stata avvistata, a quota 1000 metri, e hanno individuato il conducente, in un punto molto impervio, che non hanno potuto raggiungere.

La vittima dell’incidente aveva partecipato domenica ad un pranzo assieme a conoscenti del Cai di Pordenone e alle 14 era andato via con la sua auto: pochi minuti dopo è avvenuto l’incidente, con l’auto che ha tagliato dritto dove c’era la curva a 90 gradi.