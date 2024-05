Esce per andare a scuola e scompare: in Friuli si cerca una 15enne

Nana Michelle Agyemang è scomparsa da Roveredo in Piano.

Ore di apprensione in Friuli per la scomparsa di Nana Michelle Agyemang, 15enne di origini ghanesi. Nella mattina del 20 maggio la giovane, residente a Roveredo in Piano, è uscita di casa per recarsi a scuola, ma non ha mai raggiunto l’istituto scolastico. Da allora, non si hanno più notizie di lei.

Nana Michelle è descritta come è alta 1,75 e pesa circa 60 chilogrammi. Ha occhi neri e capelli rasta di colore nero. La sua corporatura è normale e non presenta tatuaggi o segni particolari. I familiari, disperati, hanno lanciato un appello e hanno avvisato le forze dell’ordine che ora stanno lavorando senza sosta, perlustrando la zona e monitorando ogni possibile pista, ma finora senza esito.

Gli investigatori invitano chiunque abbia notato qualcosa di sospetto o abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità. È possibile rivolgersi alle forze dell’ordine componendo il Numero Unico per le Emergenze, 112.