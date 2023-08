L’uomo ha riportato una probabile frattura.

Un escursionista 50enne di Arezzo, è stato soccorso questa mattina nelle Prealpi Giulie dove si è infortunato senza più riuscire a proseguire il cammino. L’uomo era partito con la moglie nei pressi di Passo Tanamea imboccando il sentiero con segnavia 739 che porta a Casera Nischiuarc e dopo 20 minuti circa si è procurato una forte distorsione con probabile frattura ad una caviglia ad una quota di circa 800 metri.

I due hanno chiamato il Nue112 e la Sores ha inviato sul posto I soccorritori della stazione di Udine Gemona, allertando anche la Guardia di Finanza e l’ambulanza. I soccorritori in cinque si sono portati a Passo Tanamea in furgone e da lì a piedi hanno raggiunto l’infortunato, gli hanno bloccato l’arto, l’hanno caricato in barella e trasportato a spalle, assicurando la barella con le corde essendo il sentiero stretto e a tratti ripido, fino in strada dove ad attendere c’era l’ambulanza che si è diretta a Udine. L’ntervento si è concluso alle 13.

La mappa.