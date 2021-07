Gli escursionisti in difficoltà in Alto Friuli.

Le stazioni di Cave del Predil e di Sappada del Soccorso alpino sono state chiamate, assieme alla Guardia di Finanza a supporto delle operazioni di soccorso in corso nel gruppo del Montasio e nel gruppo del Peralba – Avanza rispettivamente per una persona infortunata e per un alpinista bloccato in parete.

In entrambi gli interventi sta operando l’elisoccorso sanitario, quello regionale per l’intervento in Alpi Giulie, scattato prima delle 13 per una persona che è caduta lungo il sentiero che scende dalla Cima di Terrarossa, quello del Suem di Pieve di Cadore per l’intervento dell’alpinista, bloccato lungo una via di roccia sulla Creta Cacciatori.

