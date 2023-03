Tantissimi golosi a Udine per la festa del cioccolato

La festa del cioccolato a Udine.

Grande successo a Udine nei primi due giorni di “Udine in cioccolato”, la fiera dedicata ai dolci e al cioccolato. Sono state molti i golosi che hanno preso d’assalto gli stand nei primi due giorni della manifestazione.

E di cioccolato ce n’è per tutti i gusti: praline, tavolette, spezzati, dragées, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili. Laboratori, esposizioni, degustazioni, corsi e incontri con gli esperti del settore, puntando l’attenzione sulla qualità delle materie prime utilizzate. C’è tempo fino alle 22 di oggi per assaggiare le creazioni dei maestri cioccolatieri.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa che presenterà in un unico contesto la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale spiegando anche come nasce il cioccolato.

Oltre agli stand gli eventi di oggi prevedono alle 11.45 alle13 e dalle 16 alle 19 un percorso educativo all’interno della Ciokofabbrica: “Dalla fava di cacao alla cioccolata” dove alcuni ospiti potranno prendere parte alla creazione del cioccolatino. Dalle 17 alle 18 i “Cioccolatini artigianali ed oggettistica in genere” con una dimostrazione a cura del maestro Fausto Ercolani. La manifestazione si chiuderà invece alle 22.