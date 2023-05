Il fiorettista udinese Marco Bertossi bronzo ai Campionati Italiani U14

Il giovane Marco Betossi sul podio.

Dopo il doppio bronzo di Edoardo Di Benedetto e Giovanni Peres nel fioretto Giovanissimi nella prima giornata di gare, ieri è arrivato un altro terzo posto per l’Associazione Sportiva Udinese al 59° GPG “Renzo Nostini” 2023 – Kinder Joy of Moving, i campionati italiani di scherma per le categorie Under 14. Marco Bertossi è salito sul terzo gradino del podio nel fioretto Allievi, atleti nati nel 2009.

L’allievo del Maestro Fabio Zannier è stato sconfitto in semifinale per 15-4 da Giuseppe Di Martino del Club Scherma Salerno, campione italiano in carica che si è confermato vincendo anche oggi. La gara di Marco Bertossi, terzo del ranking nazionale, è iniziata con un girone da tutte vittorie che gli ha consegnato la quarta testa di serie del tabellone ad eliminazione diretta.

I primi due turni non hanno presentato difficoltà per il fiorettista udinese che ha trovato filo da torcere negli ottavi contro il padovano Sebastiano Binotto, superato per 15-13. Più agevole il match che gli ha dato la certezza di una medaglia con il monzese Roberto Cazzani battuto per 15-9. Come detto, in semifinale, è arrivata la sconfitta con il dominatore della stagione, Giuseppe Di Martino.