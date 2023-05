L’emozione della sfilata degli Alpini tra le vie di Udine

La sfilata degli Alpini a Udine.

Tantissima emozione questa mattina a Udine per l’evento clou dell’Adunata con la sfilata degli Alpini. Sono circa 70mila le penne nere che hanno sfilato per le vie della città. Presente anche la premier Giorgia Meloni che per l’occasione ha indossato il cappello da Alpino.

Moltissime anche le persone assiepate lungo i due chilometri del percorso che da piazzale Osoppo va per viale della Libertà per poi proseguire verso piazza Primo Maggio. Da piazza Patriarcato si poi verso via Aquileia dove ci sarà il gran finale.

Presenti anche gli allievi dei campi scuola e insieme agli Alpini hanno sfilato anche le portatrici carniche. Tra i tanti striscioni spicca anche quello in ricordo per Enzo Cainero, patron del Giro d’Italia in Friuli.