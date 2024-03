Forza la porta ed entra in palestra, ma viene sorpreso dall’addetta alle pulizie

L’uomo è subito fuggito senza portare via nulla.

Si è introdotto nella palestra comunale “Broilo Perosa” di Remanzacco ma è stato scoperto ed è fuggito. E’ successo mercoledì 27 marzo, quando un’addetta alle pulizie impegnata nella strutture si è trovata davanti un uomo incappucciato che si è subito dato alla fuga.

La donna ha immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’intruso è riuscito ad accedere all’interno forzando e danneggiando il maniglione antipanico della porta d’ingresso. L’uomo però non è riuscito a portare via nulla. Sono tutt’ora in corso le indagini da parte dei carabinieri e un’aiuto per identificare il responsabile potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.