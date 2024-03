Gli eventi di Pasqua e Pasquetta a Cividale del Friuli

Tra cultura e tradizione Pasqua e Pasquetta saranno ricche di iniziative tutte da vivere a Cividale del Friuli. Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, in occasione delle due festività, ritorna nella Città Ducale l’immancabile appuntamento per residenti e visitatori.

In entrambe le giornate il principale protagonista sarà infatti “Il gioco del Truc”. Si tratta di una tradizione ludica, di antichissima pratica, che consiste nella creazione di un catino di sabbia digradante a struttura ovale nel quale si fanno scendere, rispettando regole ben precise, le uova colorate con l’intento di farle toccare tra di loro. L’utilizzo dell’uovo è quanto mai importante, visto che simboleggia la rinascita ed è un simbolo pasquale per eccellenza.

Il Truc, a cura della Pro Loco, dei vari Borghi cittadini e del Comune, saràdisponibile in piazza Paolo Diacono, in piazza Foro Giulio Cesare, in piazza San Pietro, presso piazzetta Santo Stefano a Rualis dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 al crepuscolo e presso l’ex scuola materna di Grupignano dalle 14 al crepuscolo. In quest’ultima località sarà presente anche la mostra “Tecnologia del secolo scorso”, a cura dell’Associazione Amîs di Grupignan. Inoltre, lunedì di Pasquetta, in piazza Duomo e in largo Boiani, dalle 9 alle 19 si terrà il mercatino di arti manuali e distribuzione di uova colorate a cura dell’APS Arte cuore e passione e alle 17 in piazza San Pietro si terrà l’estrazione della lotteria “Uova di pasqua” a cura del gruppo Storico Boiani.

Le altre iniziative.

Inoltre sono molte le ulteriori opportunità culturali e turistiche previste nella due giorni pasquale. Saranno aperti e visitabili tutti i musei comunali (Monastero di Santa Maria in Valle col Tempietto Longobardo, C.I.P.S. Centro Internazionale Vittorio Podrecca Maria Signorelli e Galleria de Martiis) che per l’occasione anticiperanno l’entra in vigore dell’orario estivo, aprendo quindi dalle 10 alle 18. Riaprirà anche la Casetta Medievale che per tutta la primavera e l’estate nelle giornate di domeniche e dei festivi seguirà l’orario 10-13 e 15-19.

Presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti sarà possibile visitare la mostra La bottega dei fratelli Bront: Giacomo e Luigi – schizzi e bozzetti, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il Museo della Grande Guerra accoglierà il pubblico, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nella giornata di Pasquetta con cimeli originali degli eserciti che furono operativi sul fronte italiano, oltre ad un’accuratissima ricostruzione di sezione di trincea. Il Museo Archeologico Nazionale sarà aperto dalle 10 alle 19 anche nel lunedì di Pasqua mentre il Museo Cristiano e tesori del Duomo sarà aperto anche lunedì 1 e martedì 2 aprile con orario 10-13 e 15- 18.