A Sappada riapertura prevista in serata, mentre servirà più tempo per la Val Pesarina

“I lavori per ripristinare la strada per Sappada sono già a buon punto, per cui l’obiettivo è di ripristinare la viabilità e di riaprirla entro la serata di oggi. Diverse le situazioni a Prato Carnico e lungo la ex strada provinciale 22, dove si è in attesa di capire esattamente le modalità della sistemazione della viabilità che richiede più tempo vista l’instabilità del fronte franoso“, ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, rispetto alla chiusura delle strade che, nella notte scorsa, hanno subito le conseguenze di smottamenti e frane causati da un’ondata di maltempo che ha colpito l’area montana.

In particolare, la viabilità è bloccata lungo la strada regionale 355 in Comune di Sappada, tra Sappada e Santo Stefano, all’altezza dell’Acquatona, mentre la strada regionale 465 è interrotta in località Rio Bianco, in alta Val Pesarina. Le intense piogge, in questo caso, hanno causato la colata detritica del ghiaione di Rio Bianco.

Al momento non è transitabile la strada nel tratto a nord di Pesariis verso Pradibosco-Pian di Casa, Sauris, Cadore e viceversa. Sull’ex provinciale 22 si sono verificate frane di minore entità.

Al lavoro i tecnici di Fvg Strade

Nell’arco dell’emergenza l’assessore Amirante è rimasta in costante contatto con il presidente di Fvg Strade, Simone Bortolotti, per un continuo aggiornamento sulla situazione e per un necessario coordinamento delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dei tratti stradali interessati.

“La società Fvg Strade – ha proseguito l’assessore – è intervenuta tempestivamente. Ringraziamo tutto il personale che, durante la notte, si è prodigato, operando per mettere in sicurezza la strada e per controllare l’evento franoso. Il nostro ringraziamento va anche agli uomini della Protezione civile e dei Vigili del fuoco che sono intervenuti sulle tre strade colpite dalle frane”.

Lo stato di luoghi – fa sapere Fvg Strade – è stato analizzato da un geologo che suggerisce di prevedere un bacino di sicurezza in previsione di eventuali smottamenti in occasione di ulteriori temporali, attesi nelle prossime ore.

La riapertura della strada regionale 355, se non interverranno nuove situazioni di pericolo per la circolazione, è prevista entro la serata odierna. Mentre sulle altre due strade interessate dalle frane, la strada regionale 465 e la ex provinciale 22, i lavori continuano senza sosta per poter garantire la riapertura il prima possibile.

Nella foto, da sinistra, il vicesindaco di Sappada Silvio Fauner, la responsabile della Divisione Esercizio FVG Strade Alessandra Biondin, il presidente di FVG Strade Simone Bortolotti e un operatore dell’impresa BB Service di Tolmezzo